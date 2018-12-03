شركة الكهرباء تعلن تعرض خطوط الشبكة بمنطقة الظهير في مدينة سرت للسرقة والتخريب

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تعرض أحد خطوط الكهرباء (خط المراعي) بمنطقة الظهير غرب مدينة سرت للسرقة والتخريب والعبث بالمحول ومعدات الشبكة من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

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العامة للكهرباء أكدت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها على أن ذلك أدى إلي انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة لساعات طويلة الأمر الذي يؤثر سلباً على استمرار الكهرباء في تغذية هذه المناطق.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الامنية بتحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على ممتلكات الشركة ومعدات الشبكة ومحطات الكهرباء التي تعتبر من الممتلكات العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية