اتفاق لتسديد ديون المستشفيات الأردنية

وقعت لجنة ليبية أردنية، اليوم الاثنين، اتفاقا لتسديد الديون المترتبة على الحكومة الليبية لصالح مستشفيات أردنية.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية الدكتور فوزي الحموري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن اللجنة توصلت إلى أن مجموع الديون بلغ 220 مليون دولار، ووقعت على اتفاق يحدد آلية تسديدها.

ووفق الاتفاق، فإن ليبيا ستقوم بتسديد 110 ملايين دينار في غضون اسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاق، و55 مليونا في شهر فبراير المقبل، والـ55 مليونا المتبقيات في أبريل المقبل.

كما نص الاتفاق على تفعيل التعاون الطبي بين ليبيا والأردن، وأن تقوم ليبيا بإيفاد كوادر طبية إلى المستشفيات الاردنية من أجل التدريب، وتفعيل برنامج الطبيب الزائر بين البلدين.

يُشار إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها بتوجيهات من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.

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