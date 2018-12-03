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عميد بلدية سرت يجري زيارة تفقدية لمقر الجهاز التنفيذي لمشروع النهر الصناعي

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قام عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم الإثنين بزيارة مقر الجهاز التنفيذي لمشروع النهر الصناعي سرت.

الزيارة شملت بحسب المكتب الإعلامي لبلدية سرت متابعة وضع الإمداد المائي من خزان الرضابية سرت حيث أفاد مراقب التشغيل والصيانة بموقع مشروع النهر علي حافظ بأن خزان القرضابية يتم تزويده بالمياه من خزان أجدابيا ولكن بمعدل اقل من المعتاد وذلك للمحافظة على المخزون المائي.

وأضاف حافظ أن إدارة الجهاز سرت بالتنسيق مع الشركة العامة للمياه قامت بتوزيع المياه على الأحياء السكنية بالتناوب لحين حل إشكالية المياه بمنطقة السرير- تازربو.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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