المتوسط:

أعلنت الحكومة الإيطالية، دعم بلدية الخمس بنحو 200 ألف يورو، على هيئة معدات ومواد طبية، لدعم سكان المدينة في مكافحة الاتجار بالبشر.

ويأتي هذا الدعم في إطار جسر التضامن الذي تقوم به إيطاليا بالتعاون مع حكومة الوفاق.

The post الحكومة الإيطالية تدعم سكان الخمس بـ 200 ألف يورو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية