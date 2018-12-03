مصلحة الجمارك تمنع دخول السلع والبضائع التي تم شراؤها بأساليب غير معتمدة من المركزي

ليبيا – أصدرت مصلحة الجمارك تعميماً لكل مدراء المديريات الجمركية بالمنافذ تمنع بموجبه السماح لدخول السلع والبضائع التجارية الموردة إلا وفقاً لأساليب الدفع المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي.

المصلحة وفي خطابها المعمم على المراكز الجمركية الذي تلقت المرصد نسخة منه اعتمدت في إتخاذ هذا الإجراء على قرار مجلس الوزراء رقم (188) لسنة 2012، وعلى اللائحة الثامنة من القانون رقم (23) للعام 2012 بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد، المعمول بها والتي تنص على أن يتم الاستيراد وفق الإجراءات المصرفية المتبعة ، وعدم الإفراج على السلع والبضائع التجارية المستوردة المخالفة .

يشار إلى أن صغار التجار في السوق المحلي يضطرون لشراء العملة الصعبة لاستيراد بضائعهم من السوق الموازي بعيداً عن المصرف المركزي لعدم وجود شركات مسجلة باسمائهم ويحركون مبالغ تعتبر صغيرة بالمقارنة بالاعتمادات المستندية التي يسيلها المركزي وفقاً لشروط وضوابط معينة.

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