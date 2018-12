«الليبية للإغاثة» توزع مساعدات على نازحي تاورغاء

المتوسط:

قامت الهيئة الليبية للإغاثة، بتوزيع مُساعدات إنسانية من البطاطين والأغطية وأجهزة التدفئة على عدد من نازحي تاورغاء الذين لا يزالون يعيشون في مخيم الفلاح بالعاصمة طرابلس.

وأفاد المتحدث باسم الهيئة، حاتم قاسم، بأنَّ هذه المساعدات تأتي وفق الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والمنظمة السامية للاجئين، التي نستهدف فيها 1550 عائلة من النازحين.

وجاءت هذه المساعدات الإنسانية، في إطار اهتمام الهيئة بالاحتياجات الضرورية لنازحي تاورغاء، وذلك لمجابهة موجة الطقس الباردة، في ظل وجودهم داخل مساكن من صفيح غير ملائمة للعيش.

