ليبيا تؤكد أهمية تحسين ظروف المهاجرين المعيشية

أكدت ليبيا، على لسان وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، على أهمية تحسين الظروف المعيشية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في طرابلس، لمناقشة عمل المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة لسنة 2019، في ليبيا، بحضور مسؤولين ليبيين وأوروبيين وممثلين عن بعض المنظمات.

وشدد الشيباني على ضرورة صيانة مراكز الإيواء، وتحسين نقاط الإنزال في البحر، وإيجاد آلية لتوزيع المأونات إلى مراكز الإيواء، ووضع حلول لانتشال الجثث ودفنها.

وتطرق الاجتماع إلى الحلول الممكن تطبيقها للحد من تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية، وحداث تنمية في الدول التي تعتبر مصدرا للمهاجرين.

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