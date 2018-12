تطوير التشريعات الليبية على أجندة «عدل الوفاق» وممثلين عن السفارة الهولندية

المتوسط:

اجتمع صباح اليوم، ممثل وزارة عدل الوفاق نوري البكاي، ومدير إدارة العلاقات والتعاون وفرج المحمودي مدير المعهد العالي للقضاء علي زبيدة المستشار بالوزارة والدكتور ناصر الغيطة مستشار الوزير ومنسق العلاقات الليبية الهولندية بالوزارة ومقرر الاجتماع صديق دريزة، مع مونيك كورزاليوس نائبة السفير الهولندي، ونيكوفان ديرلان باحث في الشأن الليبي لدى السفارة، وسارة فيري مسؤولة السياسات لدى السفارة الهولندية.

وافتتح مدير العلاقات العامة الجلسة بكلمة ترحيبية مثمناً فيها على أُصر التعاون المشترك والعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين التي أكدتها مونيك كورزاليوس نائبة السفير، حيث تم مناقشة عدة بنود كان أهمها في مجال تطوير التشريعات الليبية بما يتماشى مع المعايير الدولية وأيضاً بحث سُبل الدعم في مجال تطوير برامج التدريب بالوزارة.

