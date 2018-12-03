الإفريقية تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول الأحد المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، الاثنين، أنها ستستأنف رحلاتها من المطارات الليبية إلى مطار إسطنبول بدءا من الأحد الـ9 من ديسمبر الجاري.

وأوضح المتحدث الإعلامي للشركة عمران الزبادي، للرائد، أن استئناف الرحلات يأتي بعد تسوية الالتزامات مع إدارة مطار “أتاتورك” بتركيا.

وأضاف الزبادي أن الشركة ستسيّر ست رحلات أسبوعيًّا، إذ ستنطلق يومي الأحد والثلاثاء من مطار معيتيقة، والاثنين والأربعاء من مطار مصراتة، والأحد والأربعاء من مطار بنينا في بنغازي.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الإفريقية علقت رحلاتها إلى مطار أسطنبول مطلع أكتوبر المنصرم؛ لوجود التزامات متراكمة على الشركة لصالح شركات الخدمات بمطار “أتاتورك”.

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