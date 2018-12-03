اخبار ليبيا الان

قطاع الصحة ببني وليد ينظم ندوة حول حملة التطعيمات

تم النشر منذُ 16 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بني وليد-العنوان

نظمت إدارة الخدمات الصحية بني وليد أمس الأحد ندوة توعوية حول الحملة الوطنية للتطعيمات للعام 2018 التي تنطلق في الثامن من ديسمبر الجاري.

وشارك في الندوة التي أقيمت بمسرح مدرسة العلوم الأساسية عدد من الأساتذة  والمتخصصين والمهتمين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وأطفال من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ومركز سوف الجين للتوحد.

وتضمنت الندوة شرحًا مفصلًا عن أمراض الحصبة وشلل الأطفال والأهداف التي تسعى الحملة إلى تحقيقها، وتوعية وتثقيف أولياء الأمور بضرورة تطعيم أبناءهم.

وتهدف الحملة التي يشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض وتستمر أسبوعاً إلى تطعيم 40 ألف طفل بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك