«الجمارك» تعتمد شروطًا في دخول السلع والبضائع

قامت «مصلحة الجمارك» بإصدار تعميم لكل مدراء المديريات الجمركية بالمنافذ تمنع بموجبه السماح بـ دخول السلع والبضائع التجارية الموردة إلا وفقاً لأساليب الدفع المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي.

واعتمدت المصلحة في اتخاذ هذا الإجراء، على قرار مجلس الوزراء رقم (188) لسنة 2012، وعلى اللائحة الثامنة من القانون رقم (23) للعام 2012 بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد، المعمول بها والتي تنص على أن يتم الاستيراد وفق الإجراءات المصرفية المتبعة، وعدم الإفراج على السلع والبضائع التجارية المستوردة المخالفة.

