السراج يتعهد بتسديد 50% من ديون المستشفيات الاردنية البالغة 220 مليون دولار خلال اسبوعين

ليبيا – أعلن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن الدكتور فوزي الحموري أن اللجنة الوزارية الأردنية الليبية توصلت إلى اتفاق بشأن إنهاء ملف الديون المترتبة للمستشفيات الخاصة على حكومة الوفاق.

الحموري قال بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا” إن اللجنة المشكلة بناء على قرار رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وقعت في ختام اجتماع أمس الاحد محضر اتفاق يحدد آلية سداد ديون المستشفيات الخاصة والبالغة بعد التدقيق 220 مليون دولار والاتفاق على تفعيل التعاون بين البلدين في المجال الطبي وتدريب الكوادر الصحية الليبية في المستشفيات الاردنية وتفعيل برنامج الطبيب الزائر بين البلدين.

وبحسب الإتفاق الذي وقعه عن الجانب الاردني وزير الصحة بالوكالة عبدالناصر ابو البصل وعن الجانب الليبي وزير الصحة عمر بشير سيتم تسديد 50 %من المبلغ الاجمالي خلال اسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاق وتسديد 25% خلال فبراير 2019 و 25% خلال إبريل 2019.

وأكد وزير الصحة الأردني بالوكالة عبدالناصر أبو البصل حرص الأردن على مساندة الليبيين في جميع المجالات ومن أهمها الجانب الصحي وضرورة إنهاء الملفات العالقة.

من جانبه عبر وزير الصحة الليبي عن تقدير حكومة الوفاق للدور الانساني الكبير الذي قامت به المستشفيات الأردنية في استقبال الجرحى والمرضى الليبيين في ظروف استثنائية تمر بها ليبيا، مؤكداً التزام الحكومة بسداد مستحقات هذه المستشفيات.

وشدد وكيل وزارة الصحة الليبية ورئيس اللجنة الليبية المكلفة بسداد ديون المستشفيات الاردنية الدكتور محمد هيثم على حرص اللجنة انهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن، مثمناً الدور الذي قامت به المستشفيات الاردنية في معالجة اعداد كبيرة من الجرحى والمرضى الليبيين.

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