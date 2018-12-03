“صحة الوفاق”: حل مشكلة نقص الأدوية

أعلنت اللجنة العليا للأشراف على العطاء العام، اليوم الاثنين، عن حل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي العام.

وقال رئيس اللجنة محمد هيثم، إن تغطية احتياجات قطاع الصحة سيكون عبر طرح العطاء العام رقم (1) لسنة 2018 لبنود الإمداد الطبي.

ووفق ما نشرت ووزارة الصحة بصفحتها في “فيسبوك”، فإن العطاء سيغطي الأدوية التخصصية، والأدوية العامة، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات ومشغلات المختبرات، ومستلزمات الأشعة، ومستلزمات الأسنان، ومستلزمات العظام.

وأضافت الوزارة أن هذا العطاء سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة.

وتاليا إعلان المشاركة في العطاء:

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