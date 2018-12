لجنة «ليبية أردنية» تُوقع اتفاقية لتسديد الديون المترتبة على الحكومة الليبية

المتوسط:

قامت لجنة ليبية- أردنية، اليوم الإثنين، بتوقيع اتفاقية لتسديد الديون المترتبة على الحكومة الليبية لصالح مستشفيات أردنية.

وأفاد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية الدكتور فوزي الحموري، بأن اللجنة توصلت إلى أن مجموع الديون بلغ 220 مليون دولار، ووقعت على اتفاق يحدد آلية تسديدها، كما أنَّ ليبيا ستقوم بتسديد 110 ملايين دينار في غضون أسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاق، و55 مليونا في شهر فبراير المقبل، والـ55 مليونا المتبقية في أبريل المقبل.

وختامًا، نص الاتفاق على تفعيل التعاون الطبي بين ليبيا والأردن، وأن تقوم ليبيا بإيفاد كوادر طبية إلى المستشفيات الاردنية من أجل التدريب، وتفعيل برنامج الطبيب الزائر بين البلدين.

