انطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات ببني وليد

قامت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، بتنظيم ندوة توعوية حول الحملة الوطنية للتطعيمات للعام 2018 التي تنطلق في الثامن من ديسمبر الجاري.

وشارك في الندوة التي أقيمت بمسرح مدرسة العلوم الأساسية عدد من الأساتذة والمتخصصين والمهتمين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وأطفال من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ومركز سوف الجين للتوحد.

وتضمنت الندوة شرحًا مفصلًا عن أمراض الحصبة وشلل الأطفال والأهداف التي تسعى الحملة إلى تحقيقها، وتوعية وتثقيف أولياء الأمور بضرورة تطعيم أبناءهم.

