17 منظمة ليبية: أعداد المعاقين في ارتفاع

قالت 17 منظمة غير حكومية في ليبيا إن أعداد المعاقين في البلاد ارتفع إلى أكثر من 100 ألف في العام الماضي مقارنة بـ 82 ألفا عام 2009.

وأوضحت المنظمات في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومات غير كافية بالنظر إلى أوضاع حقوق ذوي الإعاقة في ليبيا، مؤكدة وجود قصور كبير في الالتزام ببنود الاتفاقية فيما يتعلق بصعوبة الوصول إلى الأماكن العامة والتعليم وحق توفير الرعاية الصحية المناسبة وفرص العمل والتوعية بحقوق ذوي الإعاقة ومناهضة التمييز، مضيفة أن الغرض من البيان هو إيصال صوت ذوي الإعاقة ولفت انتباه المؤسسات التشريعية والتنفيذية للتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.

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