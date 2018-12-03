لدواعي أمنية.. منطقة الكفرة العسكرية تضع ضوابط لنقل الركاب براً من وإلى المدينة

ليبيا – وجه آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد بلقاسم الأبعج اليوم الإثنين كتابآ إلى جميع مكاتب نقل الركاب بمدينة الكفرة مطالباً فيه بإتخاذ عدة إجراءات وذلك منعاً لأي خروقات أمنية.

الأبعج طالب في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه جميع مكاتب نقل الركاب بالكفرة بإتخاذ التدابير وتنفيذها بدقة وعدم إتمام إجراءات سفر الركاب إلى الشمال بدون إجراءات رسمية إلى جانب تخصيص مبلغ 50 دينار لكل راكب للمكتب.

ودعا آمر منطقة الكفرة العسكرية جميع مكاتب النقل بالكفرة إلى ضرورة إعداد نموذج حصر قائمة الركاب ورقم الحافلة وسائقها للرجوع إليها من قبل جهات الإختصاص على أن تكون المغادرة من الساعة السادسة صباحاً حتى الثانية ظهراً.

الأبعج أشار إلى أن الإجراءات المذكورة في خطابه تأتي لدواعي أمنية وعدم إختراق المنطقة من قبل الجريمة المنظمة وللحد من تجارة البشر.

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