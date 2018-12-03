مسؤول الترصد الوبائي في مدينة المرج يدعو إلى الإستجابة لحملة التحصين ضد مرض الحصبة

ليبيا – دعا مسؤول الترصد الوبائي بمدينة المرج مفتاح الوراد اليوم الإثنين المواطنين بضرورة الاستجابة لحملة التحصين ضد مرض الحصبة المزمع انطلاقها في 8 ديسمبر الحالي.

مسؤول الترصد الوبائي أوضح في تصريح خاص لوكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة أن الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة تأتي بعد تزايد أعداد المصابين بمرض الحصبة في ليبيا وإستجابهً لتقارير فرق الترصد لمرض الحصبة التي كانت تحت السيطرة منذ 2005 وتحديداً بعد حمله التطعيمات الكبيرة التي شاهدتها البلاد عام 2005، لافتاً إلى أن الحصبة لم تكن منتشرة في الأساس في ليبيا.

وتأسف الوراد إنه في الآونة الأخيرة وبحسب سجلات فرق الترصد الوبائي فقد تبين أن مرض الحصبة من الأمراض المنتشرة في ليبيا منذ عام 2017 ويعزى ذلك بسبب توافد المهاجرين غير الشرعيين دون وجود ضوابط لحماية صحة المجتمع من توافدهم.

وتابع مسؤول الترصد الوبائي أن سبب إنتشار المرض أيضاً نقص تطعيم الحصبة الروتيني بمراكز التطعيم لفترة معينة ووجود عدد من الأطفال والبالغين لم يتلقوا التطعيم لعده أسباب منها إهمال أرباب الأسر أو نقص في التطعيم لذلك سجلت هذه الهجمة من فيروس الحصبة.

يُشار إلى أن الحملة التي ستنطلق يوم السبت المقبل في كافة المدن الليبية تشرف عليها منظمة اليونيسيف الدولية ومنظمة الصحة العالمية وبتنفيذ المركز الوطني.

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