أجدابيا .. ندوة علمية حول “واقع الإعلام الليبي بين الممتهن والأكاديمي”

أجدابيا 03 ديسمبر 2018 (وال)- اختتمت بجامعة أجدابيا ندوة علمية بعنوان “واقع الإعلام الليبي بين الممتهن والأكاديمي”، بحضور رئيس الهيأة العامة للثقافة والإعلام في الحكومة المؤقتة جمعة الفاخري .

هذا وتناولت الندوة واقع الإعلام في ليبيا والمراحل التي مر بها، والممارسة الإعلامية بين المهنية والإحتراف، ومخرجات الإعلام الأكاديمي، ومجالات سوق العمل المحلي، ورأي الطالب في قسم الإعلام عن الواقع الأكاديمي، ومتطلبات المهنية الإعلامية .

وقالت عضو هيأة التدريس بقسم الإعلام والمشرف العام للمشروع انتصار الجماعي إن الندوة جاءت ضمن مشروع تخرج لثلاثة طلاب في القسم، تخصص علاقات عامة، والطلاب هم : أحمد حامد العريبي، ومنصور صالح منصور، وحمزة بالقاسم بوزريبة .

وأضافت الجماعي أن فكرة المشروع جاءت من خلال المخرجات الدراسية لطلبة القسم، حيث تكون أسبقية التخرج لطلبة العلاقات العامة، من خلال تنظيم ندوة أو لقاء عمل أو تقديم بحث علمي .

وأوضحت الجماعي أن الهدف من تنظيم الندوة ليس التفريق بين الإعلامي الأكاديمي والإعلامي الممتهن، بقدر ماهو خلق روح التوأمه والتوافق بين الاثنين .

وفي ختام الندوة التي أقيمت يوم أمس الأول بمسرح التضامن الاجتماعي بتنظيم قسم الإعلام في الجامعة، بحضور الكاتب العام بجامعة أجدابيا، وعميد كلية الآداب، وعدد من أعضاء هيأة التدريس وطلاب القسم، إلى جانب لفيف من الإعلاميين والمثقفين، عرض حزمة من التوصيات التي تم تدوينها خلال الندوة، وخلال الآراء التي تم طرحها في حلقة النقاش بين الحاضرين، والتأكيد على ضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي يكون دستوراً لجميع الإعلاميين، يلزم بالواجبات وضمان للحقوق . (وال- أجدابيا) ع ع/ ر ت

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