«العامة للثقافة» تنظيم ندوة بعنوان «القوانين الخاصة بالمرأة»

نظم مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة، بالتعاون مع منظمة البيان للمرأة والطفل صباح اليوم الإثنين، بقاعة بلد الطيوب بديوان الهيئة، ندوة قانونية حول” القوانين الخاصة بالمرأة”.

بحضور أعضاء اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة محمد الهدار، عبدالحكيم القيادي، أكرم الكاتب، ومدير مكتب تمكين المرأة بالهيئة مها صقر، امنة الجربي و عفاف الولوال عن منظمة البيان للمرأة والطفل، وأعضاء من مكاتب تمكين المرأة بالهيئات والوزارات، وعدد من مدراء الإدارات والأقسام، وموظفي ديوان الهيئة.

