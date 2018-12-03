السيسي :سندعم الجيش الليبي لدوره المحوري في فرض الأمن والإستقرار في ليبيا

ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الليبية وذلك على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيدبكس 2018“.

السيسي أكد بحسب المكتب الإعلامي للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي على تركيز الجهود المصرية على دعم الجيش الليبي في ظل دوره المحوري في فرض الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأوضح الرئيس المصري خلال اللقاء أن الجيش الليبي يمثل تمهيداً لعقد الانتخابات وتولي حكومة مركزية لمقاليد السلطة وفرض سيطرتها على الأراضي الليبية والتعامل مع المجتمع الدولي باسم الشعب الليبي.

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