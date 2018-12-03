الخطوط الجوية بطرابلس توضح أسباب تعليق رحلاتها بمطار بنينا الأحد الماضي

أوضحت شركة الخطوط الجوية الليبية في طرابلس، أن الطائرة (5A-LAK) التابعة للشركة قد دخلت للصيانة نظرا لوجود مشكلة في المحرك الاحتياطي.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه لم يكن في الحسبان وقوع بعض المشاكل الأخرى في تلك الطائرة التي استدعت توفير بعض قطع العيار والتي تأخذ وقتا لتوفيرها وإتمام عملية الصيانة، وفق ما نشر مكتب الإعلام بشركة الخطوط الجوية الليبية.

وبيّنت الشركة، أن دخول الطائرة (5A-LAK) للصيانة تزامن مع حدوث عطل فني في الطائرة (5A-LAP) التابعة للخطوط الليبية، مشيرة إلى صيانة الطائرة وإرسالها إلى بنغازي ليلة الأحد الماضي لتعويض الطائرة (5A-LAK) المعطلة التي يستوجب صيانتها بعض الوقت.

وأكدت شركة الخطوط الجوية الليبية، أن تعمل جاهدة لتذليل الصعاب ولتوفي بعهودها للمواطنين والمسافرين على متنها في ظروف أقل ما يقال عليها إنها صعبة، على حد قولها.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت خبر تعليق شركة الخطوط الجوية الليبية لجميع رحلاتها في مطار بنينا الدولي، نظرا لعطل الطائرة (5A-LAK) التي تعمل في المطار ووجودها في الصيانة، وعدم استجابة إدارة الشركة في طرابلس لتعويض الطائرة بأخرى إلى حيت إتمام إجراءات الصيانة.

يذكر أن شركة الخطوط الليبية ببنغازي، قد أعلنت تعليق جميع رحلاتها من مطار بنينا الدولي، بسبب تعطل طائرتها ووجودها تحت عمليات الصيانة، متهمة إدارة الشركة بطرابلس بعدم استجابة ومنح طائرة مؤقتة لفرعها في بنغازي لتسيير رحلاتها إلى حين عودة الطائرة من عملية الصيانة.

وأشارت الشركة بحسب ما نشر مكتبها الإعلامي على صفحته في “فيسبوك” الأحد الماضي، إلى وجود أكثر من أربع طائرات تابعة للخطوط الليبية تحت إدارة الشركة في طرابلس، وتوجد طائرة واحدة فقط في بنغازي.

وتعاني شركة الخطوط الجوية الليبية كغيرها من المؤسسات السيادية في الدولة، من انقسام في إدارته بين إدارة في العاصمة طرابلس وأخرى في بنغازي، بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ سنوات.

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