انطلاق أعمال المؤتمر العالمي للتعليم

المتوسط:

انطلق صباح اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر العالمي للتعليم، والذي تنظمه منظمة التربية والتعليم والثقافة ” اليونسكو ” كل أربع سنوات.

وقد افتتح الجلسة، مدير عام المنظمة وحرم ملك بلجيكا، وذلك بمشاركة عدد 150 دولة، وبحضور ما يزيد عن مائة وزير تعليم، حيث خُصصت هذه الجلسة لدعم الهدف الرابع وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد حضر انطلاقة أعمال المؤتمر عن دولة ليبيا، وكيل وزارة التعليم وآمين اللجنة الوطنية التربية والثقافة والعلوم.

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