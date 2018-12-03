مطار معيتيقة يحذر من توقف الرحلات الجوية

حذّرت إدارة مطار معيتيقة الدولي من تعليق الرحلات الجوية الفترة القادمة على خلفية اعتصام موظفي مصلحة الطيران المدني.

وقالت إدارة مطار عبر صفحتها بموقع فيسبوك، الاثنين، إن الاعتصام نتج عنه توقف تجديد واستخراج التصاريح للطيارين وأعضاء الضيافة الجوية وتوقف الأعمال الإدارية، إلى جانب توقف الاعتمادات الإدارية للصيانة العامة للطائرات.

وطالبت إدارة المطار المسؤولين بالنظر في طلبات المعتصمين قبل إيقاف الرحلات الجوية والدخول في إضراب عام.

وكان مدير مركز مراقبة الجودة في مصلحة الطيران المدني سابقا محمد التليسي أكّد في منتصف نوفمبر الماضي دخول موظفي مصلحة الطيران في اعتصام مفتوح على مستوى البلاد.

الجدير بالذكر أن النقابة الأساسية للشؤون الفنية والنقابة الأساسية بالإدارة العامة بمصلحة الطيران المدني أعلنت دخولهما في إضراب شامل عن العمل، ابتداءا من صباح الأحد إلى حين تسوية المرتبات وتعديلها.

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