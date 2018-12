«صحة الوفاق» تبحث حل مشكلة نقص الأدوية

المتوسط:

أفادت اللجنة العليا للإشراف على العطاء العام بوزارة صحة الوفاق، اليوم الإثنين، بـ حل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي العام.

وقال رئيس اللجنة، محمد هيثم، إن تغطية احتياجات قطاع الصحة سيكون عبر طرح العطاء العام رقم (1) لسنة 2018 لبنود الإمداد الطبي.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن العطاء سيغطي الأدوية التخصصية، والأدوية العامة، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات ومشغلات المختبرات، ومستلزمات الأشعة، ومستلزمات الأسنان، ومستلزمات العظام.

