رئيس صندوق التضامن الاجتماعي يكشف لـ”وال” عن قرب افتتاح مركز للعلاج الطبيعي في بلدية قيمينس

قيمينس 03 ديسمبر 2018 (وال) – كشف رئيس صندوق التضامن الاجتماعي في الحكومة المؤقتة اليوم الإثنين، عن قرب افتتاح مركز للعلاج الطبيعي في بلدية قيمينس غرب بنغازي.

وقال السيد أحمد خليفة بريدان – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن صندوق التضامن الاجتماعي سيفتتح المركز في يوم 14 ديسمبر الجاري، بعد تأكيد مدير إدارة شؤون ذوي الإعاقة في الصندوق.

وأوضح بريدان أن مركز العلاج الطبيعي ببلدية قيمينس؛ تم إنشائه وفقًا للمواصفات المطلوبة، وتجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة؛ ليصبح قادرًا على تقديم العلاج للمرضى من ذوي الإعاقة، بالإضافة لتوفير كادر وظيفي سيُباشر عمله قريبا عقب افتتاح المركز. (وال- قمينس) ع م / ر ت

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