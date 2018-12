إدارة «مطار معيتيقة» تُحذر من توقف الرحلات الجوية

المتوسط:

على خلفية اعتصام موظفي مصلحة الطيران المدني، حذّرت إدارة مطار معيتيقة الدولي من تعليق الرحلات الجوية خلال الفترة القادمة.

وأفادت إدارة المطار، بأنَّ الاعتصام نتج عنه توقف تجديد واستخراج التصاريح للطيارين وأعضاء الضيافة الجوية وتوقف الأعمال الإدارية، إلى جانب توقف الاعتمادات الإدارية للصيانة العامة للطائرات.

وطالبت إدارة المطار، المسؤولين بالنظر في طلبات المعتصمين قبل إيقاف الرحلات الجوية والدخول في إضراب عام.

