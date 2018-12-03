ليبيا أمام أزمة جديدة في قطاع الطيران

من المتوقع أن تدخل البلاد بأزمة في حركة الطيران، بعد أن لوّح عمال الخدمات بمطار معيتيقة في طرابلس بالدخول في إضراب عن العمل.

ويطالب العمال بتفعيل القرار 66 و67، الذي ينص على ضمهم الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران.

وسيترتب عن الإضراب تعطل في الرحلات الجوية بالمطار، وتكدس المسافرين في المطارات الدولية، ومن بينهم المسافرون المرضى والمسنون والأطفال.

من جانبها، حذرت إدارة مطار معيتيقة الدولي من توقف معظم شركات الطيران عن تسيير رحلاتها خلال الأيام القادمة، مضيفة أن الاعتصام قد ينتج عنه توقف تجديد واستخراج التصاريح للطيارين وأعضاء الضيافة، وتوقف إصدار التصاريح للرحلات الإضافية والعارضة ورحلات الصيانة

وكانت النقابة الأساسية للشؤون الفنية والنقابية الأساسية بالإدارة العامة بمصلحة الطيران المدني، قد أعلنت في 18 نوفمبر الماضي، عن دخولهما في إضراب شامل عن العمل إلى حين تسوية المرتبات وتعديلها وتطبيق القانون.

ويتساءل البعض وسط كل هذه التطورات، عن إمكانية استجابة الجهات المختصة لمطالب العمال، أم تكون البلاد على موعد مع أزمة جديدة؟.

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