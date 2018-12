المتوسط:

قامت المنطقة العسكرية الغربية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بالشروع في إعادة صيانة وترميم معسكر «تيجي» أحد أكبر المعسكرات في المنطقة الغربية.

وتنطلق أعمال الصيانة والتهيئة بشكل سريع بعد إعداد دراسة كاملة عن النواقص واستكمالها.

ودعت القيادة العامة، كافة العسكريين النظاميين والمتقاعدين من المنطقة الغربية والمناطق المجاورة للمعسكر إلى الالتحاق بالمعسكر.

