مناقشة عمل المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة في ليبيا لسنة 2019

عقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان اجتماعًا الاثنين رفقة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية مع نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في ليبيا، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وخُصص الاجتماع لمناقشة عمل المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة في ليبيا لسنة 2019.

هذا وحضر الاجتماع كلٌ من ممثل عن الإتحاد الأفريقي، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا، ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا والمعنية بملف الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مدراء الإدارات بجهاز الهجرة غير الشرعية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع إستراتيجية عمل للمنظمات المعنية بملف الهجرة، وتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء، وإيجاد حلول جذرية لتدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للدولة الليبية.

كما تطرق الاجتماع إلى العمل على إقامة التنمية المستدامة في الدول المصدرة للمهاجرين وذلك للحد منها.

من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة على ضرورة صيانة مراكز الإيواء الموجودة لكي تلائم الظروف الإنسانية للمهاجرين وضرورة تأهيل وصيانة نقاط الإنزال في البحر، ووضع آلية لتوزيع المؤونات التي تقدم لمراكز الإيواء والعمل على إيجاد الحلول لإنتشال الجثث من البحر والصحراء والعمل على دفنها.

