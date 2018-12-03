الأمطار تشل بنغازي وتُلحق أضرارا بالممتلكات

ساعات من هطول الأمطار الغزيرة كانت كفيلة لإغراق مدينة بنغازي، وشل حركة السير فيها بشكل كامل، وغرق مركبات المواطنين وتضرر بعض الممتلكات.

وتدخلت شركة الخدمات العامة لإنقاذ عائلات علقت جراء غمر المياه منازلها بمنطقة اللثامة وبنينا وحي الخرابات، في ظل نقص حاد بالإمكانيات تعانيها القطاعات الخدمية.

وداهمت مياه الأمطار أيضا محطة مغذية لمحطة طابلينو، مما تتسبب في تلف الخلايا والمفاتيح، وإثر ذلك قطع التيار على عدد من الأحياء وما يزال رجال الشركة يحاولون إصلاح الأعطال.

ولحقت الأضرار أيضا بالمدارس، حيث تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع أوضاع الطلبة في هذه الفترة ونشروا صورا مؤثرة لمعاناتهم في ظل انعدام البنية التحتية، في حين علّقت وزارة التربية في الحكومة المؤقتة الدراسة في مدينة بنغازي ليومين.

ورغم نقص الإمكانيات، تحرّك العاملون في شركة المياه والصرف الصحي منذ بدء هطول الأمطار وقاموا بتصريف المياه ببعض المناطق وشفطها من ساحة صالة الركاب بمطار بنينا وأحياء أخرى.

وما ضاعف المشكلة، انسداد قنوات التصريف بأكياس القمامة وبقايا الأتربة، ما جعل النفايات تطفو على سطح البرك المائية، في حين عملت الجهات الرسمية إلى جانب الكشافة والهلال الأحمر لمحاولة تجاوز الأزمة.

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