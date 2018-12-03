مشاكل سبها تُنغّص حياة ساكنيها

تعاني مدينة سبها من عدة مشاكل نغّصت حياة سكانها، خاصة طفح مياه الصرف الصحي منذ فترة طويلة، إلى جانب تكدس القمامة وعجز الشركة العامة للنظافة من أداء دورها لقلة الإمكانيات.

واستجابت وزارة الحكم المحلي، وإن كان بشكل متأخر، للنظر في واقع الخدمات المتردي في سبها، إذ قام وزيرها بداد قنصو بزيارة لمعالجة الملفات التي طرحت على طاولته منذ زمن، وفور وصوله إلى المدينة عقد اجتماعاً مع المجلس البلدي أعقبه بجوله في المدينة للوقوف على مواقع الخلل والبحث عن حلول عاجلة.

من جانبه، أكد المجلس البلدي أن شركة المياه والصرف الصحي بالمدينة تعاني من نقص في الإمكانيات ولا توجد لديها ميزانيات، مطالبا الحكومة بتوفير الإمكانيات للشركة حتى تستطيع معالجة جميع المختنقات خاصة خط المياه.

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