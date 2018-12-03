عائلات ليبية عالقة بمطار قرطاج

أفاد مُراسل قناة 218 في تونس، أن شركة طيران “البراق” قامت بإلغاء رحلة من مطار قرطاج الدولي في تونس إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

وقال المراسل إن الشركة أغلقت مكتبها في مطار قرطاج وتركت العائلات دون أن توفر لهم أي رعاية، مع العلم أن بينهم مرضى من كبار السن.

ولم تُصدر شركة طيران “البراق” حتى لحظة كتابة هذا التقرير أي توضيح بشأن إلغاء الرحلة.

وكانت مصادر من الشركة كشفت لـ218، الاثنين، أنها ستقوم بتعليق كافة رحلاتها الداخلية والخارجية ابتداء من الأربعاء القادم، بسبب عجز طياريها عن تجديد رخص عملهم التي قدموها للطيران المدني بطرابلس منذ 10 أيام.

ولم يتمكن طيارو البراق من إنهاء مُعاملات تجديد الرخص بسبب اعتصام موظفي مكتب الطيران المدني في طرابلس، وفقاً لما ذكرته المصادر.

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