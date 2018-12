المتوسط:

ناقشت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، مع مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية في بنغازي اليوم، أهداف الملتقى الوطني الرامية للتوصل إلى التوافق الضروري لإخراج ليبيا من حالة الجمود الراهنة.

وخلال اللقاء، استمعت وليامز، بحرص إلى التوصيات التي تم عرضها من قبل المشاركين.

