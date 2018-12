المتوسط:

قامت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب التابعة لداخلية الوفاق، بقبول معاملات ذوي الإعاقة داخل كافة فروع المصلحة لاستخراج جواز سفر لهم.

وتؤكد وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع داخل جميع المرافق الخدمية والإدارية بالوزارة.

