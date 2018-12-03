غُبار الحرب يغطي مدارس درنة

قال مسؤول قطاع التعليم في درنة منصور الدالي إن الأوضاع صعبة في بعض مدارس المدينة، ومنها خارج الخدمة بالكامل نتيجة الدمار الذي لحق بها جراء الحرب على الجماعات الإرهابية.

وأضاف الدالي، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الاثنين، موظفو قطاع التعليم يعملون في ظروف قاهرة، حيث إن معظم المدارس تحتاج إلى صيانة.

وأوضح أنه تم ترحيل عدد من الطلبة إلى مدارس بعد إصرارهم على بدء العام الدراسي، مطالبا الجهات المختصة بصيانة المدارس أن تُنسّق العملية حتى لا تعيق العملية التعليمية التي بدأت تسير من الآن.

وأشار إلى أن تأخر الصيانة جاء نتيجة غياب العمالة، وبالتالي أصبحت الصيانة تشكل عائقا كبيرا أمام مسيرة العملية التعليمية داخل المدينة.

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