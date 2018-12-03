توقعات الطقس والحالة الجوية ليوم غدا الثلاثاء 3 ديسمبر 2018 في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس والارصاد في تقرير صادر اليوم حول حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا الثلاثاء ـن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وفيما يلي التوقعات الجوية ليوم غدا الثلاثاء 3 ديسمبر 2018:

يشهد الطقس في مناطق الساحل من راس جدير إلى مصراتة ترهونة بن وليد سهل الجفارة الجبل الغربي غدامس اجواء مستقرة مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب الرياح غربية حفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط احيانا درجات الحرارة تتراوح مابين 20 إلى 22 درجة ولاتتجاوز 17 درجة على مرتفعات الجبل الغربي.

بيما يشهد الطقس في مناطق الخليج فرصة لنزول الامطار على اغلب هذه المناطق مابين خفيفة إلى متوسطة إلى جيدة قد ترافها خلايا من السحب الرعدية من حين إلى اخر الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 18 إلى 19 درجة.

ويكون طقس مناطق الساحل الشرقي والجبل الاخضر سهل بنغازي اجواء شتوية بإمتياز تشهدها اغلب هذه المناطق مع هطول امطار نتوقع أن تكون بكميات هامة وغزيرة تبدأ من الغرب إلى الشرق الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 17 إلى 18 درجة ولاتتجاوز 13 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر.

ويشهد الطقس في مناطق الوسط والجنوب بقاء الاجواء مستقرة نسبيا في فترة النهار ومائلة للبرودة اثناء الليل وفي الصباح الباكر بحيث تتراوح درجات الحرارة مابين 20 إلى 22 درجة مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما تكون حالة البحر علي الساحل الغربي سيكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب إرتفاع الموج لا يتجاوز 1.50 متر درجة حرارة سطح البحر 21 درجة مئوية والرؤية جيدة.

وفي ساحل الخليج والساحل الشرقي حيث سيكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطراب ارتفاع الموج يتراوح مابين 2.00 إلى 3.00 امتار درجة حرارة سطح البحر 22 درجة مئوية والرؤية جيدة. والله اعلم