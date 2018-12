شارك وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في اجتماع فريق الخبراء الحكوميين الذي يسبق الدورة الــ61 للجنة المخدرات.

وانطلقت فعاليات الاجتماع اﻻثنين بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.

يشار أن الاجتماع ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومنظمة الصحة العالمية.

The post وزارة الداخلية تشارك في اجتماع فريق الخبراء الحكوميين للجنة المخدرات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا