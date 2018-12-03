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اجتماع موسع لبحث مشاكل نقابات العاملين بمصانع المطاحن بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قام رئيس الاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا، بعقد اجتماع موسع ضم نقابات العاملين بمصانع الأعلاف والمطاحن بالمنطقة الشرقية.

وخلال الاجتماع، تم عقد اجتماع بمقر شركة المطاحن الوطنية ببلدية المرج، برئاسة رئيس الاتحاد خليفة البكت، وبحضور رئيس الاتحاد الوطني فرع بنغازي أحمد الخشمي، وذلك لبحث وضع آلية لحل كافة مشاكل العاملين بهذا القطاع بعد دعوة من النقابة العامة للمطاحن والأعلاف.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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