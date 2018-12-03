الآغا : قرار مصلحة الجمارك سيؤثر على طلب شراء العملة من السوق السوداء ويفتح الباب أمام تجار المخدرات والفاسدين لتهريب الأموال

البيضاء 03 ديسمبر 2018 (وال)- قال رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا اليوم الإثنين، إن إيقاف دخول السلع والبضائع المستوردة إلا من خلال الاعتمادات والمستندات برسم التحصيل، سيؤثر على معدل طلب شراء العملة الأجنبية من السوق السوداء، وزيادة طلبها عبر المصارف من خلال فتح الاعتمادات والمستندات برسم التحصيل.

وأوضح الآغا – في تغريدة على حسابه على موقع فيسبوك – أن السوق السوداء ستفقد أحد زبائنها وهم التجار، ولا يتبقى لهم إلا تجار المخدرات والفاسدون، الذين يرغبون في تهريب أموالهم إلى الخارج.

وأشار الآغا إلى أن التعميم الصادر عن مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك عميد سالم أحمد البشير – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إلى أنه تم تطبيقه، فإن سعر العملة في سوق السوداء سينخفض بشكل كبير.

وطالبت الإدارة العامة للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك كافة فروعها، بمنع دخول البضائع التي لم يتم سدادها عن طريق المصرف ليبيا المركزي “بالاعتمادات” من بداية السنة المقبلة 2019.

وشدّد مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بالجمارك عميد سالم أحمد كافة مديري المديريات الجمركية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات ومخاطبة المراكز الجمركية، بعد السماح بدخول السلع والبضائع التجارية، إلا وفقًا لأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي.

وفي رسالة رسمية موجهة من عميد سالم أحمد إلى مديري المديريات الجمركية، أنه بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء رقم “188” لسنة 2012، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم “23” لسنة 2010، بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد المنصوص عليها قانونًا بشكل نهائي أو مؤقت، باستثناء السلع والبضائع المحظور أو المقصور استيرادها من بعض الجهات.

وأوضح مدير الإدارة – في رسالته – أن الشروط المنصوصة في ذلك: هي أن يتم الاستيراد وفقًا للإجراءات المصرفية المتبعة، وبالرجوع للمادة “19” من قرار مجلس الوزراء رقم “188” لسنة 2012، بعدم الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة المخالفة لأحكام هذه اللائحة، وتطبيق في شأنها التشريعات النافذة. (وال- البيضاء) ع ع/ ر ت

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