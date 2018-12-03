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ترشيح سيف النصر.. بين مؤيد ومعارض

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منذ أن أُعلن عن ترشيح السفير عبدالمجيد سيف النصر لمنصب نائب في المجلس الرئاسي، والجدل يحوم في المنطقة الجنوبية بين مؤيد ومعارض لترشيحه.

وترى تنسيقية فزان أن ترشح سيف النصر يعد تغولا لأحزاب الإسلام السياسي في الجنوب، وأنها تعمل في ما وصفها بـ”الغرف المظلمة” للخروج بمجموعات محسوبة عليها في المجلس الرئاسي الجديد بغرض التآمر على الجنوب من جديد.

من جهتها، أعلنت تنسيقيّة السلم في فزان من سبها، دعمَها وتأييدها لترشيح سيف النصر للمنصب باعتباره ابن الجنوب ويعرف مشاكله.

ويرى مراقبون أن الأمل في حل مشاكل الجنوب ومعالجة قضاياه العالقة يجب أن يبقى معقودا لا على شخصية بعينها بقدر تحقيق الأهداف المنشودة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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