مراقبة التعليم ببني وليد تبحث أسباب تدني نسبة نجاح الثانوية العامة

بني وليد-العنوان

نظمت مراقبة التعليم ببني وليد بالتعاون مع مؤسسة إنماء للأعمال والتنمية المستدامة اليوم الإثنين جلسة حوارية حول تدني نسبة نجاح طلبة شهادة الثانوية العامة بالمدينة.

وشارك في الجلسة التي عقدت بمدرسة العلوم الأساسية مراقب التعليم ومديرو الإدارات بالمراقبة وعدد من المفتشين التربويين،والاختصاصيين الاجتماعيين واختصاصي الدعم النفسي بالمدارس وجمع من الطلبة وأولياء الأمور.

وتناولت الجلسة عدداً من المحاور من بينها طبيعة الإدارة المدرسية وروح الفريق التربوي المتعاون، ومهارات المعلم التدريسية وقدراته العلمية، والعلاقة بين كل من المعلم والمفتش التربوي والإدارة التعليمية، ودور مؤسسات التعليم العالي في علاج المشكلة.

وتهدف الجلسة إلى بحث أبعاد المشكلة والنظر إليها من زوايا مختلفة،ومعرفة مسبباتها واقتراح العلاج الممكن والعملي لها.

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