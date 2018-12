المشري يشدد على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والترسيخ لمرحلة دائمة

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا مخرجات مؤتمر باليرمو حول ليبيا. كما تم خلال اللقاء الذي عُقد الاثنين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مناقشة التعديلات الدستورية والاستفتاء على الدستور. هذا وشدد المشري على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والترسيخ لمرحلة دائمة، والوقوف بموقف واضح بشأن الدستور والانتخابات.

