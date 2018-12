جامعة أجدابيا تُنظم ندوة حول «واقع الإعلام في ليبيا»

المتوسط:

اختتمت بجامعة أجدابيا ندوة علمية بعنوان «واقع الإعلام الليبي بين الممتهن والأكاديمي»، بحضور رئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام في الحكومة المؤقتة، جمعة الفاخري.

وتناولت الندوة، واقع الإعلام في ليبيا والمراحل التي مر بها، والممارسة الإعلامية بين المهنية والاحتراف، ومخرجات الإعلام الأكاديمي، ومجالات سوق العمل المحلي، ورأي الطالب في قسم الإعلام عن الواقع الأكاديمي، ومتطلبات المهنية الإعلامية.

