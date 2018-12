المتوسط:

قام وفد من السفارة الفرنسية، ببحث سبل تسهيل استخدام مطار زوارة الدولي للرحلات الدولية، إذ جاء ذلك بعد أن قام الوفد بزيارة المطار.

وأشار مدير مطار زوارة فتحي الهاميسي، إلى أن الوفد الفرنسي أجرى جولة داخل المطار للاطلاع على مرافقه وإمكانياته.

وأوضح الهاميسي، أن الزيارة جرى التنسيق لها من قبل إدارة المطارات التابعة لمصلحة الطيران المدني.

