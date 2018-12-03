ضبط عصابة سرقت جامعة عمر المختار

ألقى عناصر جهاز البحث الجنائي في مدينة البيضاء القبض على تشكيل عصابي كبير يمتهن السرقة في المدينة.

وأوضح البحث الجنائي في تصريح خاص لـ”218″، الاثنين، أن بلاغا للقسم من جامعة عمر المختار يفيد بوقوع سرقة في كلية الهندسة، شملت أجهزة كمبيوتر ومعدات.

وأكد أنه وفور وصول البلاغ قام عناصر البحث الجنائي البيضاء بالتحري والمتابعة إلى أن تم التعرف على الجناة وألقي القبض عليهم في كمين مُحكم، وضبط ما بحوزتهم من مسروقات.

من جهته قال رئيس قسم البحث الجنائي البيضاء العقيد سعيد العجيل، إنه تبين أن المقبوض عليهم طلبة من الكلية، حيث اعترفوا بارتكابهم العديد من السرقات الأخرى.

وأضاف العقيد العجيل أنه تم خلال عام 2018، تسجيل 250 قضية داخل القسم من قضايا مختلفة لم تسجل جميعها ضد مجهول.

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