العثور على جثة متحللة غربيّ منطقة مسوس

مسوس 03 ديسمبر 2018 (وال)- عثرت دورية تابعة لمركز شرطة مسوس اليوم الإثنين، على جثة متحللة ملقاة غربي منطقة مسوس بحوالي 30 كيلو متر تقريبًا وتحديدًا بمنطقة عقيرة الدم.

هذا ورجحت التحقيقات الأولية التي قام بها مركز شرطة مسوس، أن صاحب الجثة أجنبي من العمالة الأجنبية الوافدة، وتحديدًا مصري الجنسية، وذلك بعد العثور على جواز سفر مرفق بالجثة تدل بياناته على ذلك.

وبناء على تعليمات السيد وكيل النيابة، تم نقل الجثة إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببلدية بنغازي لاستكمال الإجراءات القانونية. (وال- مسوس) ع م / ر ت

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