عميد سرت يزور مقر الجهاز التنفيذي لمشروع النهر الصناعي

زار عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الإثنين، مقر الجهاز التنفيذي لمشروع النهر الصناعي سرت.

وشملت الزيارة، متابعة وضع الإمداد المائي من خزان الرضابية سرت، حيث أفاد مراقب التشغيل والصيانة بموقع مشروع النهر علي حافظ، بأن خزان القرضابية يتم تزويده بالمياه من خزان أجدابيا ولكن بمعدل أقل من المعتاد وذلك للمحافظة على المخزون المائي.

وأشار حافظ، إلى أنَّ إدارة الجهاز سرت بالتنسيق مع الشركة العامة للمياه قامت بتوزيع المياه على الأحياء السكنية بالتناوب لحين حل إشكالية المياه بمنطقة السرير- تازربو.

