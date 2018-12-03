رئيس مصلحة الأحوال المدينة يعقد سلسلة اجتماعات في بنغازي

بنغازي 03 ديسمبر 2018 (وال)- عقد رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، سلسلة من الاجتماعات خلال زيارته هذه الأيام لبلدية بنغازي.

هذا وبحث رئيس مصلحة الأحوال المدنية خلال الاجتماع الأول الذي عقده مع السيد المحامي العام في بلدية بنغازي إبراهيم الدرسي، القضايا المتعلقة بمصلحة الأحوال المدنية، خصوصاً القضايا المحالة إليهم.

وأكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر استعداد المصلحة، للتعاون مع كافة الجهات للتذليل الصعاب، من أجل خدمة الوطن والمواطن، مطالبًا بالتواصل مع المصلحة بشأن القضايا المحالة إليهم.

كما عقد رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر اجتماعًا آخر مع رئيس فرع إدارة القضايا ببنغازي عز الدين الغرابي.

وناقش بالتمر خلال الاجتماع الذي حضره مدير مصلحة الأحوال المدنية بالفرع مقدم أسامة الدرسي، ومدير السجل المدني الصابري مقدم عمر نجم، ومستشار الفرع فتحي المغربي، التنسيق بين مصلحة الأحوال المدنية وإدارة القضايا، بشأن عديد من الموضوعات التي تخص السجلات المدنية والقضايا المرفوعة ضدها.

وتناول الاجتماع إيجاد حلول لكافة العراقيل التي تواجه عمل إدارة القضايا بشأن مصلحة الأحوال المدنية، وعدم التواصل مع إدارة المصلحة بنغازي، إلى جانب التطرق إلى مواضيع وقضايا المرفوعة بشأن قضايا “إثبات النسب”، و”إضافة الأسم الرابع للجد”. (وال- بنغازي) ع ع / ر ت

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