نصية أوفدنا لجنة لمتابعة الأموال الليبية المجمدة ببلجيكا

قال رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية إن المجلس أوفد لجنة لمتابعة قضية فوائد الأموال الليبية المجمدة ببلجيكا تضم رئيس اللجنة المالية وعضوا عن اللجنة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية.

وأوضح نصية في تغريدة له على تويتر أن تقرير اللجنة سيعرض فى جلسة المجلس، موضحا أن الأمر يأتي في إطار متابعة قضية فوائد الأموال الليبية المجمدة ببلجيكا حسب قوله.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أصدر تعليمات الأسبوع الماضي بإحالة الملفات المتعلقة بالحسابات والأصول الليبية في الخارج التابعة لمؤسسة الاستثمار منذ 2011 إلى ديوان المحاسبة للمراجعة والتدقيق.

في إطار متابعة قضية فوائد الاموال الليبية المجمدة ببلجيكا، مجلس النواب يوفد لجنة تضم رئيس اللجنة المالية و عضو عن اللجنة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية لمتابعة ذلك. تقرير اللجنة سوف يعرض فى جلسة المجلس.#إستعادة_الدولة

— د.عبدالسلام نصية 🇱🇾 (@freedomlibya42) December 2, 2018

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